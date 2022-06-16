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Михаил Охлопков: «В большинстве случаев смерть на дому обусловлена неосторожным обращением с младенцем» (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:00, 21 Июня 2022

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Глава Минздрава Карелии рассказал о причинах смерти младенцев и показал фильм, призывающий женщин задуматься о будущем, и пока не поздно, изменить настоящее.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков рассказал, что за 5 месяцев в Карелии умерли 10 младенцев – 5 в больнице и 5 на дому.

«В структуре младенческой смертности значительную часть занимают случаи смерти детей от немедицинских причин на дому, например, от воздействия внешних факторов, синдром внезапной смерти младенца, от удушения и асфиксии», - отметил Охлопков.

По данным министра, в Карелии долгое время уровень младенческой смертности на дому снижался. Однако за 5 месяцев 2022 года в республике умерли 10 детей, из них 5 - в Республиканском перинатальном центре, а 5 - дома.

«Такие цифры по летальным исходам на дому у нас впервые за много лет. Несмотря на эти данные, уровень младенческой смертности у нас ниже, чем по России, и составляет 4,4 промилле», - уточнил глава карельского Минздрава.

Михаил Охлопков отметил, что младенческая смертность увеличилась за счёт роста смертей на дому младенцев в возрасте от 2 до 12 месяцев.

В структуре причин смерти - 5 недоношенных детей умерли от заболеваний перинатального периода (отслойка плаценты, внутрижелудочковое кровоизлияние, глубокая недоношенность), 1 ребёнок - от синдрома внезапной смерти, 2 доношенных ребёнка умерли от аспирации желудочным содержимым, у 2 доношенных детей причина смерти ещё устанавливается.

«В большинстве случаев смерть на дому обусловлена неосторожным обращением с младенцем», - сказал Охлопков.

Пост о младенческой смертности министр здравоохранения сопроводил видео, которое создано на основе реальных событий. Фильм призывает женщин задуматься о будущем, пока еще не поздно.

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