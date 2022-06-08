Михаил Охлопков: «В Карелии люди очень много едят сахара — вообще не понимают»

Сегодня в республике проживают 29810 больных сахарным диабетом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения нашей республики Михаил Охлопков назвал скрытый сахар самым опасным продуктом в мире.

В связи с катастрофическим увеличением за последние 10 лет числа больных сахарным диабетом в мире, в России глава Минздрава Карелии решил опубликовать пост об этом опасном заболевании на своей странице, чтобы все пересмотрели свой пищевой рацион, так как наша республика в этом плане не исключение.

«Сегодня в республике проживают 29810 больных сахарным диабетом. А в 2011 году их было около 11000 человек», — отметил Охлопов и привел пример из истории, что в XIX веке человек потреблял всего два килограмма сахара в год, а сегодня этот показатель вырос в 20 раз.

Недавно в Росстате выяснили, что в среднем каждый житель России в 2020 году съел почти в четыре раза больше сахара, чем рекомендует Минздрав — 31 килограмм против рекомендуемой нормы в 8 кило. Включая кондитерские изделия в пересчёте на сахар.

«У нас в Карелии люди очень много едят сахара. Вообще не понимают, что это грозит серьёзными последствиями. Его избыток в рационе может привести к диабету второго типа, а также вызвать сердечно-сосудистые и онкологические заболевания», — предупредил Охлопокв.

Министр здравоохранения республики, врач Михаил Охлопков посоветовал быть осторожнее при приобретении продуктов тем, кто уверен, что покупает только «правильную» еду.

«Тростниковый сахар, сироп агавы, кокосовый нектар или сироп из фиников чаще всего используются в производстве „здоровых“ продуктов — злаковых или протеиновых батончиков, цельнозерновых хлопьев. Поэтому некоторые подсластители традиционно кажутся более „здоровыми“, чем обычный белый сахар. Но это все равно сахар», — написал министр здравоохранения.

Также Охлопков предупредил, что под незнакомым словом в составе продукта может быть указан скрытый сахар — ингредиент, аналогичный сахару по калорийности, составу и гликемическому индексу.

На этикетке могут быть представлены несколько десятков названий, по сути, обозначающих сахар. Одни из самых распространённых и часто встречающихся названий — глюкоза и фруктоза. Также могут быть другие срытые сахара, такие как декстроза (сахар, полученный из кукурузы), левулоза (фруктовый сахар), меласса (черная патока) и т. д. Это все простые углеводы, которые относятся к моно- и дисахаридам, и они могут быть не только в кондитерских изделиях, но и в кетчупе, в докторской колбасе, хлебе…

«Внимательно смотрите этикетки. В Карелии в очень многих хлебных изделиях содержится сахар или его аналоги. Сахар везде. Даже в мясных изделиях, салатах, не говоря уже о кондитерских изделиях. Самый верный способ свести к минимуму потребление скрытого сахара — готовить часть изделий самим. С минимальным количеством сахара или же без него», — написал глава Минздрава республики.