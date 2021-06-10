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Михаил Охлопков: «В Карелии накаляется ситуация с коронавирусом»

Новости. Общество
15:23, 11 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Минздрав Карелии открывает дополнительные инфекционные отделения в больницах из-за роста числа больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики.

Глава Минздрава предупреждает жителей республики о том, что в регионе накаляется ситуация с коронавирусом: число инфицированных ковидом растет, все больше тяжелых больных. Об этом Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

По словам министра вирус показывает новые коварные особенности.

«На недавнем конгрессе вирусологов в Москве озвучено, что на территории Российской Федерации циркулирует не менее 6 вариантов мутации вируса SARS cov2. В СЗФО с конца февраля циркулирует отдельный мутировавший штамм (разновидность) возбудителя ковид, так называемый „северо-западный вариант“. Мутации произошли в значимых участках шипа вируса, отмечено повышение трансмиссивности (заразности вируса и в данном случае прицепка его ангиотензивным рецепторам), увеличение адаптации вируса к клетке хозяина и снижение его нейтрализации сыворотками переболевших и привитых. В исследованиях мутации вируса принимала участие и Карелия, направив сыворотку переболевших в специализированную лабораторию», — пишет Михаил Охлопков.

Как отмечает министр, на территории республики сейчас циркулируют южноафриканский и британский штаммы вируса. Таковы данные карельского Роспотребнадзора.

«Действительно, вирус очень чувствительный, имеет нетипичные клинические проявления: кожные проявления, периферические ангиопатии и нейропатии», — уточняет глава Минздрава.

Второй новой особенностью коронавируса является то, что заболевает много беременных женщин. В Карелии акушеры-гинекологи столкнулись уже с тремя тяжелыми случаями.

«Одну женщину спасти не удалось. Вторая находилась на аппарате ЭКМО, третья — на ИВЛ, только благодаря усилиям врачей обе благополучно родоразрешены, состояние женщин и детей стабильное. Вся проблема в том, что беременных нельзя прививать от ковида. Настоятельно прошу будущих мам оставаться дома, не забывать о профилактике инфекции, коварство которой не знает границ». — пишет Михаил Охлопков.

К третьей особенности вируса министр относит то, что стало больше больных среди молодежи. В пример он приводит статистику Республиканской инфекционной больницы. На сегодня здесь проходят лечение 88 человек в возрасте от 18 до 48 лет, 95 человек — старше 60 лет.

«Такого соотношения — практически 50 на 50 — у нас никогда не было! Заболевает много детей, в РИБ сегодня — 10 человек», — рассказал министр.

По словам Охлопкова, Минздрав Карелии открывает дополнительные инфекционные отделения — в Городской детской больнице, Республиканском наркологическом диспансере и филиале Республиканского центра паллиативной медицинской помощи на ул. Перттунена. При этом в основном здании паллиативного центра оказание помощи продолжается в обычном режиме.

«Еще раз призываю всех соблюдать меры профилактики, вакцинироваться, ограничить контакты, при возможности — оставаться дома. Это спасает жизнь. Мы видим, что основная масса заболевших и тяжелобольных — это непривитые люди. Не существует других волшебных средств и мер для прекращения распространения инфекции, кроме вакцинации. Выбор за вами», — обращается к жителям республики глава Минздрава.

Напомним, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 69 жителей республики. Из них заболевших —66, средней тяжести — 17, тяжелых пациентов – 3, крайне тяжелых нет. В больницах с коронавирусом находятся 402 пациента, включая 5 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ. Общее число инфицированных составляет 47975.

За сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 576 человек.

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Комментарии

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насмешница
2021-06-11 16:07:46
Что, питекантропы дебильные, добились своего?
театральный критик
2021-06-11 16:17:57
насмешница, не истери. Слишком уж визглива
насмешница
2021-06-11 16:38:43
свободен
Изя
2021-06-11 15:33:09
Дело к выборам идёт . вирус не дремлет ))) :)
Горожанин
2021-06-11 15:44:12
Изя, по-моему уже не до шуток на эту тему.
однозначно
2021-06-11 15:43:26
Изя, давно про пеньки и бункер не визжали :)
Гость
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