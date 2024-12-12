Микроавтобус врезался в яхту по соседству с Северо-Западным федеральным округом

Микроавтобус и яхта столкнулись в крупнейшем регионе Центральной России.

Необычное ДТП произошло в Тверской области. Там столкнулись микроавтобус и яхта, пишет 47news со ссылкой на полицейское ведомство.

Как сообщил Telegram-канал Управления МВД Тверской области ДТП произошло 12 декабря на автодороге «Кимры — Клетино — Дубна». Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции увидели яхту.

Оказалось, что водитель микроавтобуса «Мерседес» превысил скорость и столкнулся с яхтой, которую перевозили на трале. Потом микроавтобус врезался в автомобиль «Ниссан», сообщает источник.

«В ходе опроса водителей установлено, что трал застрял на повороте, и яхта перекрыла часть автодороги», — отмечается в сообщении.

Никто не пострадал.