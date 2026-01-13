Микроавтобус на скорости сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Женщина попала под колёса крупногабаритного автомобиля на набережной Варкауса.

Сегодня, 14 января, на набережной Варкауса в Петрозаводске микроавтобус на высокой скорости сбил женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Дойдя до середины дороги, горожанка перешла на бег, однако не успела добраться до разделительной полосы.

После столкновения женщина отлетела в строну на несколько метров и больше не поднималась. Сейчас о её состоянии ничего не известно.