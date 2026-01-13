РЕКЛАМА
В городе «П»: журналист и краевед вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»
13 января, 18:56
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30
В полиции рассказали о состоянии женщины, попавшей под колёса микроавтобуса в Петрозаводске

20:14

Двадцатиметровый астероид может врезаться в Землю в ближайшие сутки

20:06

Микроавтобус на скорости сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

19:12

Внедрение бережливых решений в строительной компании Карелии позволило значительно увеличить выработку

19:05

В России ужесточили хранение личных данных в сети

18:29

Люди с нарушениями слуха и зрения могут вызвать помощь по смс

18:04

Минобрнауки изменило правила приёма в вузы с 2026 года

17:32

Минздрав Карелии составил чек-лист здоровья на 2026 год

17:17

Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома на улице Белинского в Петрозаводске

17:11

Южный ветер и потепление до -6°С ожидаются в Карелии 15 января

17:03

Жители Карелии раскупают билеты на летние авиарейсы

16:49

Пьяная жительница Карелии устроила автопробег с маленьким ребёнком на переднем сидении

16:39

Туристический объект на сельхозземлях у Ладожского озера в Карелии признан незаконным

16:31

В Карелии суд забрал участок, незаконно приобретённый по «дачной амнистии»

16:22

В Эстонии создали специальный набор для депрессивных подростков

16:16

В Карелии мужчина устроил разбой в магазине и покормил бездомного пса

16:12

Ролик жительницы Костомукши набрал более 9 миллионов просмотров в сети

15:54

Молодой водитель съехал в кювет и покинул место ДТП в Медвежьегорском районе

15:46

Более 6,5 тысяч доноров спасали жизни в Карелии в 2025 году

15:32

«АвтоВАЗ» планирует выпустить 400 тысяч автомобилей в 2026 году

15:15

Эксперт рассказал о подорожании многих продуктов к концу января в России

15:02

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Сегеже

14:50

В России пересмотрят список запрещённых для женщин профессий

14:37

Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали шесть медалей на окружном первенстве

14:16

Власти не видят волков, а школьник по-прежнему ходит по опасной дороге

14:05

Шанс на работу: в Карелии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

13:53

Петрозаводчанин получит компенсацию за куриные яйца с плесенью

13:34

Житель Кондопоги перевел Гусейну, Фирдавсу, Шамилю и Никите 2 млн рублей

13:20

В медколледже Петрозаводска проверяют оплату труда преподавателей

13:13

«Собакой не занимаются, кормят редко»: ещё один алабай из Заозерья нуждается в помощи

13:03

Овчарки Лютый, Лекса и Лотос приступили к службе в УФСИН Карелии

12:54

В России разработан первый национальный перечень причин смерти, которых можно было бы избежать

12:44

Метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды часто не сбываются

12:23

Карельские спасатели освободили запертую в квартире женщину

11:54

Почти 400 обращений жителей Карелии получил детский омбудсмен в 2025 году

11:41

В Новокузнецке по делу о гибели девяти младенцев задержали главврача больницы

11:28

Супруги Бекреневы из Прионежского района отметили золотую свадьбу

11:17

Умер актер и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

10:57

Федеральный канал рассказал о бытовавшей в Заонежье старинной игре

10:46

Ушёл из жизни Олег Евдокимов — живая легенда и душа Онежской регаты

10:34

В Карелии объявлено пока только два официальных места для крещенских купаний

10:26

В Карелии в 2025 году построили 8 амбулаторий и 9 ФАПов

10:15

День снега отметят на «Фонтанах» в Петрозаводске

09:42

Петрозаводчанка потеряла полмиллиона рублей после общения с «налоговой»

09:31

В Карелии из-за нарушений правил обгона за год погибли 11 человек

08:58

В Петрозаводске проходят сразу два массовых рейда Госавтоинспекции

08:39

В России одобрен законопроект о льготном поступлении в вузы для вдов участников СВО

08:20

Житель Карелии получил условный срок за попытку дать взятку сразу нескольким сотрудникам ГАИ

08:00

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в России проиндексирован на 6,8%

07:40

Студентка ПетрГУ, волонтёр и член Союза художников, стала «Студентом года»

07:20

В Карелии спасатели провели взрывные работы на реке для предотвращения подтопления Беломорска

07:00

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении ударившего бутылкой инспектора ГАИ

06:40

В России утверждён расширенный перечень заболеваний для оказания бесплатной медицинской помощи

00:10

В Минздраве Карелии рассказали, какие продукты помогают сохранить энергию после обеда

23:02

Чапаевское кольцо и проспект Александра Невского отремонтируют в этом году в Петрозаводске

22:30

22:20

Первый отель на Луне может открыться уже в 2032 году

22:02

Госдума одобрила проект о продаже лекарств через передвижные аптеки

21:31

Названы самые популярные у заключённых в Карелии писатели и поэты 2025 года

21:02

Жителей Карелии приглашают посчитать оставшихся на зимовку уток

20:31

Продажи зарубежных лекарств в России продлены до конца 2027 года

20:02

Власти Пряжинского района официально подтвердили невозможность подвоза школьника по опасной дороге

19:29

Журналист и краевед в День печати вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»

19:15

В Карелии сотрудник ГАИ стрелял в напавшего на него нарушителя

19:02

В Карелии начали добывать исторический камень, использовавшийся при создании архитектурного образа Петербурга

18:25

Бывший чиновник Карелии фигурирует в деле о хищении 49 млн рублей при газификации Читы

17:55

Глава Карелии поблагодарил сотрудников экстренных и аварийных служб за работу в праздники

17:40

В Карелии мужчина совершил серию краж у родственницы, чтобы купить алкоголь

17:33

В центре Петрозаводска установили камеру, которая фиксирует все виды возможных нарушений

17:16

Изморозь, гололёд и до -25°С обещают в Карелии 14 января

17:02

Полицейские спасли собаку, сбежавшую после взрыва салютов в Калевале

16:44

Дети из карельского поселка вынуждены добираться до школы на такси

16:30

Россияне смогут проверить легальность такси на «Госуслугах»

16:10

Грузовик УАЗ пробил иномарку на дороге в Прионежском районе

15:38

Более 250 водителей в Карелии оштрафованы за грязные номерные знаки

15:20

Новый директор возглавил «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

14:55

В России ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей в семье

14:50

Микроавтобус перевернулся на крышу вблизи Кондопоги — есть пострадавшие

14:36

LADA 2114 Samara стала самым подешевевшим подержанным автомобилем в Карелии

14:22

Тур по Карелии вошел в топ-15 самых дорогих путешествий по России

13:59

В России начал работу открытый реестр злостных неплательщиков алиментов

13:40

Молодая петрозаводчанка потеряла 224 тысяч рублей из-за «ставок на киберспорт»

13:31

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка в новогодний период

13:25

Почти 2500 пациентов получили высокотехнологичное лечение в Республиканской больнице имени В.А. Баранова в 2025 году

13:17

В Карелии началось рассмотрение резонансного дела об избиении матерью своей двухмесячной дочери

13:02

Стало известно, какие важные социальные объекты достроят в 2026-м году в Карелии

12:45

В Петрозаводске отменили крещенские купания

12:20

Стало известно, в каком состоянии сейчас находятся все 9 пострадавших в страшном ДТП в Карелии

12:08

Артур Парфенчиков предложил увеличить выплату молодым мамам при рождении ребенка

11:51

Комедии, фэнтези и поп-музыка: что смотрели, читали и слушали жители Карелии на новогодних каникулах

11:40

Более 60 тысяч человек посетили лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске за новогодние праздники

11:35

«Спокойный, от наркоза отошёл»: волонтёры рассказали о состоянии спасённого алабая из Прионежья

11:22

Пожарные вытащили застрявшую в сугробе скорую с пациентом на севере Карелии

11:07

Средний размер ипотечного кредита в России для долевого строительства приблизился к 6 млн рублей

10:45

В России ввели бесплатные генетические тесты для будущих родителей

10:32

В Минздраве Карелии рассказали, сколько человек обратились за медпомощью в праздничные дни

10:19

Девятилетняя школьница из Медвежьегорска перевела мошенникам 290 тысяч рублей за бонусы в игре

09:54

Житель Сегежского округа Сергей Петров погиб в бою на территории ДНР

09:23

Автобусные рейсы между Петрозаводском и Санкт-Петербургом отменены

08:58

В Петрозаводске в ряде домов отключат холодную воду

08:39

Работники СМИ отмечают профессиональный праздник

08:21

На новогодние праздники кинотеатры поставили рекорд посещаемости

08:02

Жители Петрозаводска жалуются на непроходимые тротуары

07:41

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Атланту» во второй раз подряд

07:22

Карельские полицейские задержали челябинца, активировавшего более тысячи сим-карт для мошенничества

07:02

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за каникулы снизилась вдвое

06:41

Федеральные музеи пользовались популярностью в новогодние праздники

00:10
Микроавтобус на скорости сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске
Сегодня 19:12
Женщина попала под колёса крупногабаритного автомобиля на набережной Варкауса.

фото: © Камеры наблюдения города Петрозаводска

Сегодня, 14 января, на набережной Варкауса в Петрозаводске микроавтобус на высокой скорости сбил женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Дойдя до середины дороги, горожанка перешла на бег, однако не успела добраться до разделительной полосы.

После столкновения женщина отлетела в строну на несколько метров и больше не поднималась. Сейчас о её состоянии ничего не известно.

