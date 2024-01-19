Микроавтобус перепугал пешеходов после жесткого ДТП в Петрозаводске

Днем 19 числа на пересечении Ключевского шоссе с тремя улицами не поделили дорогу два автомобиля.
Как в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» рассказал пользователь с именем Владимир Владимирович, 19 января, примерно в 13.30, на Ключевском шоссе около перекрестка с Лыжной, Калинина и «Правды» столкнулись легковушка и микроавтобус.
Последний едва не сбил пешеходов на «зебре». Подробности выясняем. Видео с одной из городских камер в комментариях выложил Юрий Дергаев.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что водитель встречного авто отправил грузовик в кювет и скрылся с места ДТП в Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание