Микроавтобус перепугал пешеходов после жесткого ДТП в Петрозаводске

Днем 19 числа на пересечении Ключевского шоссе с тремя улицами не поделили дорогу два автомобиля.

Как в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» рассказал пользователь с именем Владимир Владимирович, 19 января, примерно в 13.30, на Ключевском шоссе около перекрестка с Лыжной, Калинина и «Правды» столкнулись легковушка и микроавтобус.



Последний едва не сбил пешеходов на «зебре». Подробности выясняем. Видео с одной из городских камер в комментариях выложил Юрий Дергаев.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что водитель встречного авто отправил грузовик в кювет и скрылся с места ДТП в Карелии.