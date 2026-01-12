На дороге в Карелии перевернулся автомобиль «Соболь».
12 января около 19:40 недалеко от Кондопоги микроавтобус «Соболь» съехал в левый кювет и опрокинулся на крышу, сообщили в Госавтоинспекции по Карелии.
В результате ДТП пострадал 66-летний кондопожанин, находившийся за рулём транспортного средства.
— Водители не учёл сложные метеорологические условия и выбрал скорость, не соответствующую конкретной дорожной обстановке, — объяснили причины аварии в полиции.
Ранее мы писали, что в период с 1 по 11 января на территории Карелии произошло 179 ДТП. В 25 из них травмы различной степени тяжести получили 49 человек (12 пострадавших — дети), двое погибли.