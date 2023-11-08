Микроавтобус протаранил легковушку на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Авария произошла на пересечении улицы Шотмана и Первомайского проспекта.

ДТП с участием двух автомобилей произошло сегодня, 10 ноября, в Петрозаводске. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк» и был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, легковой автомобиль, двигавшийся с Первомайского проспекта вперед на улицу Шотмана, остановился перед запрещающим сигналом светофора. В этот момент в него сзади влетел микроавтобус.

Авария случилась в 12.08. Транспортные средства получили механические повреждения, информация о пострадавших уточняется.