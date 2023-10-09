Микроавтобус разбился, вылетев в кювет на севере Карелии

Сразу две аварии произошло 10 октября в Беломорском районе.

Спасатели беломорского района сегодня, 10 октября, дважды выезжали по вызовам на аварии, о чем сообщили в паблике отряда противопожарной службы.

Утром поступило сообщение, что в 11.11 на 826 км трассы «Кола» микроавтобус Fiat Ducato вылетел с дороги в кювет и там опрокинулся. Огнеборцы осмотрели место ДТП и отключили аккумулятор.

Уже днем, в 13:11, пришло сообщение о срабатывании системы «Глонасс» в автомобиле. При выгрузке строительного материала опрокинулся самосвал HOWO. Там пожарные также отключили АКБ, после чего грузовик вернули на дорогу с помощью экскаватора.

Как уточнили в паблике, в обоих случаях обошлось без погибших.