Микроавтобус врезался в автопоезд на федеральной трассе в Карелии

Во вторник, 12 декабря, в Сегежском районе республики произошло ДТП.

Как сообщил пользователь паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», сегодня, 12 декабря, на 694 километре автодороги «Кола» в Сегежском районе водитель микроавтобуса Fiat Ducato догнал тягач DAF с прицепом.



О пострадавших информации пока нет. Напомним, ранее под Медвежьегорском аварийная фура перегородила половину этой федеральной трассы.