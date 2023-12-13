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Микрокредитная компания в Олонце рассталась с незаконным баннером

Новости. Общество
15:25, 15 Декабря 2023
фото: © fas.gov.ru

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В рекламе прописали не все условия полной стоимости займов, что вводило людей в заблуждение.

В УФАС Карелии обратилась женщина с жалобой на рекламу микрокредитной компании «ВенераФинЗайм» в Олонце. Текстовую рекламу разместили на секциях офисного павильона и штендере.

«В ней были указаны наиболее привлекательные для потребителя условия о процентной ставке для отдельных категорий заемщиков — 0,5%, условия об отсутствии расходов по выплате комиссий и страхованию рисков при получении займа, а также снижение стоимости при наличии договора конкурентов», — отметили антимонопольщики.

При этом отсутствовала информация об иных условиях, влияющих на полную стоимость кредита: сумма и срок займа, процентная ставка для всех остальных категорий заемщиков. Таким образом, сделали вывод в УФАС Карелии, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции.

Комиссия УФАС признала рекламу финансовых услуг ненадлежащей. Сотрудники частной фирмы самостоятельно убрали с улицы свой баннер, рассказали карельские антимонопольщики. 

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