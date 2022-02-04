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Микрорайон Петрозаводска несколько ближайших дней ждут отключения электричества

Новости. Общество
14:25, 08 Февраля 2022
фото: © pixabay

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В районе Сулажгорского кирпичного завода с 8 февраля начинаются плановые работы.

Как сообщили в пресс-службе «ОРЭС — Петрозаводск», в микрорайоне Сулажгорского кирпичного завода с сегодняшнего числа, 8 февраля, начинаются работы, направленные на повышение электроснабжения.

По 12 февраля включительно с 9.00 до 16.00 часов возможны перерывы в электроснабжении части потребителей, проживающих на улице Сулажгорского кирпичного завода в домах с №3 по №33 и с №10 по №40.

В «ОРЭС — Петрозаводск» приносят извинения за доставленные неудобства.

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