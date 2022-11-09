Микрорайон Петрозаводска перекопают под зиму и обсудят это на планерке в мэрии

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о начале реконструкции Октябрьского района, что станет темой очередной планерки в мэрии.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что в Октябрьском районе начались работы по масштабной реконструкции сетей водоснабжения.

«Они проходят в рамках первого этапа комплексного развития территорий. Контракт мэрия заключила с „Водоканалом“. Реконструкция, которая должна завершиться до конца следующего года, решит проблему с изношенной советской инфраструктурой водоснабжения и водоотведения.

Как и обещал, на планерке в понедельник поговорим об этом подробнее. Технический директор АО „ПКС-Водоканал“ Виталий Остапчук расскажет о конкретных планах работ», — написал Владимир Любарский.

Планерка, как обычно, начнется в 10:00 и будет транслироваться в паблике администрации.

Ранее сообщалось, что предприятие «ПКС-Водоканал» в ближайшее время начнет масштабную реконструкцию коммунальных сетей в Октябрьском районе Петрозаводска — придется перекопать дороги и улицы.

Также на заседании парламента Карелии первый заместитель министра финансов Вера Романова рассказал, что из бюджета республики в 2023 году планируется выделить 1 млрд рублей в качестве дотации Петрозаводску.