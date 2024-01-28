Милая и не совсем здоровая лесная гостья наведалась в отдаленный район Петрозаводска

Рыжую красавицу, как утверждают местные жители, там видели не раз.
Фотографии лесной гостьи опубликовали в паблике «Карелия, Петрозаводск | Вкратце».
«В Соломенное не в первый раз пришла лиса, очень милая», — сообщили подписчики.
«У нее больной глазик, жалко, но ничего сделать не можем», - написали в сети.
На фото у рыжей красавицы действительно имеются проблемы с правым глазом.
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