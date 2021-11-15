Tele2 с помощью технологий big data составила портрет и изучила поведение внутреннего туриста из Карелии.

Чаще всего с апреля по октябрь по стране путешествовали клиенты компании от 30 до 40 лет. Длительность отдыха у клиентов из республики составила в середине лета 12 дней.

Data scientists Tele2 изучили группу абонентов из Карелии, которые путешествовали по российским регионам с апреля по октябрь 2021 года. Наиболее активными оказались клиенты в возрасте от 30 до 40 лет (миллениалы, или поколение Y) — 42% от общего числа туристов. На абонентов от 20 до 30 лет приходится 21% всех путешественников. На третьем месте по туристической активности — клиенты в возрасте от 40 до 50 лет с результатом 19%. Реже путешествуют абоненты от 50 до 60 лет — их доля равна 10%. И лишь 5% составляют туристы старше 60 лет.

Средняя длительность отдыха петрозаводчан в июле, на который приходится пик отпускного сезона, составляет 12 дней. В сравнении с прошлым годом суммарное количество дней, проведенных в отпуске увеличилось на 81%. В этом году жители республики скачали в отпуске на 27% больше интернет-трафика, чем летом прошлого года, совершили звонков на 82% больше.

Наиболее популярными отпускными направлениями для абонентов Tele2 традиционно стали южные регионы, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье. Помимо этого, путешественники из Карелии проявляли интерес к Мурманской, Вологодской и Калининградской областям.

В ноябре 2021 года Tele2 запустила платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Пользователи ресурса могут самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализировать не только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

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