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Новости. Экономика
12:18, 24 Мая 2018

Миллиардер Евтушенков проверил, как работают его инвестиции в Сегежский ЦБК

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Председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система", миллиардер Владимир Евтушенков посетил Сегежский ЦБК, модернизацию которого финансирует его компания.

Руководство комбината продемонстрировало ему результаты работы новой бумагоделательной машины, на установку которой АФК "Система" потратила 110 млн. евро.

"В этой машине сосредоточены передовые решения в области целлюлозно-бумажной промышленности. Мы вышли в короткое время на хорошие параметры и работаем нормально, стабильно", - сообщил начальник буммашины Руслан Бурый.

Подобнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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