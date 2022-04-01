Миллиардер из Санкт-Петербурга начал строительство причального комплекса на берегу Ладожского озера в Карелии

Компания бизнесмена Игоря Лейтиса возводит на берегу Ладожского озера в Сортавале новый причальный и жилой комплексы.

Финская газета «Karjala» назвала имя частного инвестора, который выкупил огромную территорию на берегу Ладожского озера в Сортавале под строительство причального и жилого комплексов. Правительство Карелии сообщило о начавшейся застройке этой территории под занавес прошлого года, однако республиканские власти предпочли не упоминать ни названия компании, которая приступила к реконструкции причала, ни ее владельца.

Как говорилось в сообщении карельского Минимущества, в течение 2019–2020 годов частный инвестор выкупил у «недобросовестного собственника» заброшенную промзону бывшей Сортавальской мебельной фабрики, а затем приватизировал из муниципальной собственности прилегающую территорию разрушенного нефункционирующего муниципального причала.

Новый хозяин прибрежной территории приступил к сносу старых построек, чтобы на их месте возвести жилой комплекс и речной вокзал со стоянкой частных судов и «метеоров», выполняющих рейсы на остров Валаам.

Как пишет финское издание «Karjala», за масштабным проектом стоит известный питерский бизнесмен Игорь Лейтис, который является президентом холдинга «Адамант». И сам холдинг, и один из богатейших людей Санкт-Петербурга хорошо знакомы Карелии: еще в «нулевые» миллиардер из северной столицы открыл в Сортавальском районе турбазу «Черные камни», где спустя несколько лет появился самый большой на Северо-Западе России частный зоопарк.

Почему взаимоотношения питерского бизнесмена с населением Приладожья складывались непросто и за что глава Карелии Артур Парфенчиков наградил Игоря Лейтиса медалью Марка Пименова, читайте здесь.