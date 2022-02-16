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Минэк Карелии анонсировал технологию производства качественных стройматериалов из дешевого сырья

Новости. Экономика
16:20, 17 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии

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В Петрозаводске готовится к запуску производство стройматериалов по инновационным технологиям, которые позволяют добиться высокого качества продукции из дешевой древесины.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Планируется производство цельной модифицированной древесины и фанеры с влагостойкой пропиткой. Технология заключается в том, что под давлением защитные покрытия проникают в материал глубже, чем при поверхностном нанесении.

«Благодаря этому модифицированные пиломатериалы могут заменить более дорогие твердолиственные породы: дуб, бук, граб, ясень, клён, орех. По водостойкости карельская продукция будет сравнима с бакелитовой фанерой и древесно-слоистыми пластиками, а по огнестойкости — с трудногорючими строительными материалами», — пояснили в министерстве.

Модифицированные пиломатериалы будут использовать для строительства несущих, самонесущих или ограждающих конструкций в многоэтажных зданиях. В Минэке утверждают, что её стоимость будет на 20–30% ниже аналогичных по качеству пиломатериалов.

Проект поддержан Фондом венчурных инвестиций Карелии.

 

 

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Комментарии

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Клещ
2022-02-17 16:58:25
Заслуга министерства в чем?
Беня
2022-02-17 16:48:48
"...качественных стройматериалов из дешевого сырья..." то есть дешевку будут продавать по цене дорого продукта? Я как потенциальный покупатель слегонца напрягся :) Мы же понимаем, шо конфетки сделанные из дешевого "гэ" могут .... эээ ...таить в себе неприятные неожиданности :)
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