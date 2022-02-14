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Минэк Карелии будет выдавать субсидии только обладателям паспорта коллективного иммунитета

Новости. Экономика
15:57, 16 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В апреле в Карелии стартует прием заявлений на получение субсидий и грантов для бизнеса, участники отбора обязаны иметь паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.

Министерство экономического развития и промышленности РК обращает внимание предпринимателей на отбор, который стартует в апреле. Уже сегодня можно реализовать свои намеченные планы, а затем компенсировать понесенные расходы, сообщается на сайте правительства республики.

В предстоящем отборе планируется предоставление грантов начинающим предпринимателям и субсидирование затрат по 16 направлениям для субъектов малого и среднего предпринимательства и по 10 направлениям для самозанятых.

Таким образом, предприниматели и самозанятые, у которых отсутствует задолженность по налогам, страховым взносам, заработной плате и просроченная задолженность по возврату в бюджет, смогут компенсировать часть затрат:

• на уплату процентов по банковским кредитам;
• на уплату лизинговых платежей;
• на приобретение новых объектов основных средств;
• на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках;
• на арендную плату за пользование помещениями;
• на приобретение и модернизацию оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров;
• на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
• на приобретение древесного топлива;
• на коммунальные платежи;
• на доставку товаров первой необходимости в отдаленные и труднодоступные населенные пункты;
• связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в сети Интернет;
• на приобретение автолавок;
• на приобретение оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных экранов;
• на возмещение затрат по классификации гостиниц.

В Минэке обращают внимание предпринимателей, что право на получение гранта, а также его размер зависит от осуществляемого вида деятельности, срока, прошедшего с момента регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Кроме того, к участникам отбора появилось новое обязательно требование — наличие на дату подачи заявки паспорта, характеризующего коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Прием документов будет осуществляться администрациями муниципальных образований по месту регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя и самозанятого.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-02-16 16:27:27
А это требование вообще законно?! Это же не частный фонд, чтобы хотелки придумывать. Хотите развить бизнес, поддерживайте, а не сочиняйте нелепые требования.
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