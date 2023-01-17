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Минэк Карелии ищет энергичных и идейных креативщиков

Новости. Общество
12:03, 02 Февраля 2023
фото: © shutterstock

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Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев набирает на работу новых сотрудников.

Глава Минэка Карелии Олег Ермолаев обратился к жителям республики с предложением усилить команду экономического блока. Для работы в министерстве, Корпорации развития и  институтах поддержки бизнеса  приглашают креативных, идейных, инициативны и энергичных сотрудников.

«В настоящее время мы работаем в новых экономических условиях, в этой ситуации требуется более внимательное отношение и поддержка бизнесу, новые креативные идеи по социально-экономическому развитию Карелии, новые люди, новые дела и повышение эффективности работы всех институтов развития республики. В связи с этим  принято решение о «перезагрузке» организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.  Так, функции по развитию туризма в Карелии переданы в Минэкономразвития республики, что позволит повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».  АНО Центр «Мой бизнес» объединит систему поддержки предпринимателей в Карелии: Бизнес-инкубаторы, Фонд «Центр поддержки экспорта РК», Карельский Фонд по содействию кредитованию субъектов МСП, Фонд венчурных инвестиций и Фонд развития промышленности РК. Корпорация развития РК сосредоточится на привлечении инвесторов и поддержке инвестиционных проектов, в том числе на Арктической территории», - говорится в обращении министра.

По словам Ермолаева, для перезагрузки требуются новые специалисты. Он приглашает в команду экономического блока Карелии креативных, идейных, инициативных, энергичных сотрудников для работы в министерстве, Корпорации развития, институтах поддержки.

«Если у вас есть силы и желание достигать результата по  своему направлению,  помогать бизнесу, привлекать инвесторов на территорию республики – добро пожаловать к нам! У нас дружный коллектив с едиными целями, стабильная заработная плата, карьерный и профессиональный рост», - отметил глава Минэка.

Тех, кого заинтересовало предложение министра, просят направить резюме до 15 февраля по  адресу melekhova@economy.gov10.ru .

В теме электронного письма просьба указать:

  • сферу, в которой вы хотите трудиться (поддержка бизнеса, привлечение инвестиций, инновационная деятельность, государственно-частное партнерство, развитие туризма);
  • организацию, в которой бы хотели работать.

После анализа резюме кандидатов ждет встреча с фокус – группой, в которую войдут представители деловых объединений, Министерства экономического развития и промышленности, руководители институтов поддержки. По итогам собеседования будет принято решение о работе в экономическом блоке правительства и институтах поддержки.

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