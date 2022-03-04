Минэк Карелии: малому бизнесу дадут «право на ошибку», чтобы поддержать в условиях западных санкций

Министерство экономического развития Карелии подготовило разъяснения к федеральному законопроекту о смягчении наказаний для малого и среднего бизнеса за различные административные правонарушения.

Проект закона о внесении изменений в КоАП принят Госдумой в первом чтении.

Предусмотрено четыре поправки, согласно которым штрафы будут заменяться предупреждениями при первом нарушении, а размер финансовых мер наказания будет заметно снижен.

«Речь идет о предоставлении бизнесу „права на ошибку“, когда при первом нарушении штраф заменяется предупреждением», — пояснили в Минэкономразвития.

Также предлагается снизить штрафы для малых и микропредприятий до размеров, предусмотренных для ИП. Предложено исключить и двойную ответственность, когда одновременно штрафы могут накладываться и на должностное, и на юридическое лицо, даже если виноват только работник.

Кроме того, планируется введение принципа «одна проверка — одна санкция», чтобы штрафы не суммировались в рамках одной проверки

За несущественные нарушения, которые не несут прямой угрозы жизни и здоровью, должно быть предусмотрено предупреждение.