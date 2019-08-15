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Новости. Экономика
12:33, 15 Августа 2019
фото: кадр из ХФ "Терминатор 2: Судный день"

Минэк Карелии оценил последствия продажи литейного завода "Петрозаводскмаша"

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Правительство Карелии выразило надежду на новые перспективы для развития литейного завода "Петрозаводскмаш", после его возможной продажи холдингу "Транспортные компоненты".

Согласно опубликованным данным в базе решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС), 12 августа ФАС удовлетворила ходатайство компании ООО "Холдинг транспортные компоненты" о покупке 75% акций литейного завода "Петрозаводскмаш", принадлежащее АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" – дивизион Росатома).

"ООО "Холдинг "Транспортные компоненты" объединяет более 20 компаний транспортного машиностроения, информационных технологий и энергетики. Надеемся, что ООО "Литейный завод Петрозаводскмаш" по результатам сделки получит дополнительный импульс развития. По имеющейся информации в настоящее время между предприятиями ведутся переговоры", – рассказал министр экономического развития Павел Буренков.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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однозначно
2019-08-15 13:16:14
Взрослые дядьки из холдинга ешшо не надавали шелобанов Буренкову и прочим толковым мальчикам ?
Иван
2019-08-15 12:39:04
А , сто тут оценивать , если не своё и звать никак , оценщиков .
Гость
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