Минэк Карелии приглашает на работу специалиста

Министерство экономического развития и промышленности республики объявило конкурс на замещение вакантной должности.

Министерству экономического развития и промышленности Карелии требуется ведущий специалист отдела общего и финансового обеспечения.

Кандидат должен иметь высшее образование, требования к стажу не предъявляются.

Соискатель должен знать законодательство, в частности, Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон "О защите конкуренции" и так далее.

Что будет входить в обязанности специалиста, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".