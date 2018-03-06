Минэк Карелии приглашает на работу специалиста

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Министерство экономического развития и промышленности республики объявило конкурс на замещение вакантной должности.
Министерству экономического развития и промышленности Карелии требуется ведущий специалист отдела общего и финансового обеспечения.
Кандидат должен иметь высшее образование, требования к стажу не предъявляются.
Соискатель должен знать законодательство, в частности, Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон "О защите конкуренции" и так далее.
Что будет входить в обязанности специалиста, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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