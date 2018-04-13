Минэк Карелии против сокращения муниципального перечня мер поддержки бизнеса

Министерство экономического развития Карелии взяло под контроль предоставление мер поддержки бизнеса в рамках муниципальных программы, чтобы муниципалитеты не сокращали перечень таких мер.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и.о. главы Минэкономразвития Александр Ломако.

По его словам, муниципалитеты получают субсидии из республиканского и федерального бюджетов на формирование местных программ поддержки бизнеса. В этих программах должен быть указан полный перечень мер поддержки, предусмотренных законодательством и муниципалитеты не вправе его сокращать.

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