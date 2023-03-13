Минэк Карелии рассказал о плюсах организации бизнеса в Арктической зоне

Предусмотрена как федеральная, так и региональная поддержка.

В республике статус Арктической зоны имеют пять районов: Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский и Костомукшский городской округ. О преимуществах ведения бизнеса на этих территориях Карелии рассказал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев в прямом эфире «ЦУР объясняет».

Для предпринимателей самым главным являются налоговые послабления. С этого Олег Ермолаев и начал говорить о преимуществах программы.

«Первое, о чем нужно сказать: резиденты Арктической зоны освободятся от уплаты налога на прибыль. Можете себе представить, с момента получения первой прибыли в течение десяти лет вы освобождаетесь от уплаты этого налога. Кроме этого, намного меньше и страховые взносы, которые должны платить все предприятия. Так вот, для резидентов Арктической зоны они составляют всего 7,5% вместо 30%», — отметил министр.

Кроме налоговых льгот, резидентам предоставляются и земельные участки без торгов. На сегодняшний день на таких условиях предоставлен 41 участок.

Для того чтобы создать идеальные условия для ведения бизнеса, налогов и земельных участков мало. Понимая это, республиканские власти ввели гранты для развития инфраструктуры.

«В 2022 году таких грантов было выделено на сумму 113 млн рублей. Можете представить себе, какая это была существенная поддержка для бизнеса, особенно для предпринимателей на старте. И в преимуществе своем наши меры поддержки оказывались как раз на инвестиционной стадии», — рассказал Ермолаев.

Немаловажным в поддержке Арктической зоны стал и «Инвестиционный кешбэк». В рамках него можно получить до 50% инвестиций, которые предприниматель вложил в производство. Инвестор вправе сам распорядиться направлением, в котором ему возместят расходы.

Узнать о том, как еще поддерживают бизнес в северных районах республики, можно в записи прямого эфира с Олегом Ермолаевым.