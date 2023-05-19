Минэк Карелии рассказал о преимуществах инвестирования в Карелию

Благодаря инвестиционному кешбэку можно получить до 50% возврата средств.

По итогам 2022 года Карелия стала первой в рейтинге Северо-Западного федерального округа по динамике роста инвестиций. Этому способствует благоприятный инвестиционный климат, над созданием которого Правительство республики трудится не первый год. Для инвесторов существует специальный кешбэк, который значительно помогает в становлении бизнеса в регионе. Подробнее об этом, в прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» рассказала замминистра экономического развития и промышленности РК Наталья Савенкова.

«Инвестор, проект которого составляет более 30 млн рублей, может получить компенсацию понесенных затрат, от 25 до 50% от всех инвестиций в основные средства, которые будут осуществляться инвестором. Инвестиционный кешбэк может быть предоставлен через компенсацию затрат на приобретение оборудования, уплату процентов по кредитам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, на компенсацию затрат по строительству, созданию или приобретению зданий и помещений, которые направлены на реализацию инвестиционного проекта», - подчеркнула Наталья Савенкова.

Кроме финансовой компенсации затрат, инвестор может воспользоваться льготной ставкой для выкупа земельного участка в 15% от кадастровой стоимости.

«Также есть возможность выкупа земельного участка, на котором уже находится объект туризма, за 20% кадастровой стоимости», - напомнила замминистра.

Кроме того, в прошлом году заключено 30 договоров аренды земельных участков без проведения торгов, 11 из них – с резидентами арктической зоны.

Полная версия эфира здесь.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.