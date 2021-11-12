Минэк назвал количество рабочих мест, которые планируется создать в технопарке «Карельские продукты».

Первые 5 предприятий, которые собираются открыть производство в будущем технопарке «Карельские продукты», планируют создать 100 рабочих мест.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Компании начали проявлять интерес к технопарку еще до начала его строительства.

Технопарк по производству инновационной пищевой продукции будет строиться на улице Онежской флотилии.

Как сообщалось ранее, резиденты технопарка получат доступ к центрам коллективного пользования оборудованием, которое не по карману малому бизнесу.

Деньги в размере 500 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ещё 5 млн предусмотрены бюджетом Карелии.