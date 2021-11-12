Минэк назвал районы Карелии, власти которых поработали эффективнее остальных

Министерство экономического развития и промышленности Карелии определило муниципалитеты, где работа органов власти была наиболее эффективной по итогам 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в список вошли Суоярвский, Лоухский и Олонецкий районы.

Эффективность муниципальных органов власти оценивалась по целому ряду критериев, утвержденных правительством республики.

В качестве поощрения эти районы получили гранты из бюджета республики в размере от 1 до 2,5 млн рублей.

Деньги планируется потратить на модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства, обновление материально-технической базы районов, обеспечение социальных гарантий работникам бюджетных учреждений.