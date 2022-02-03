Минэк объяснил, какую пользу принесло создание территорий «опережающего развития» в Карелии

В моногородах Карелии, получивших статус «территорий опережающего социально-экономического развития» за 5 лет создано 528 новых рабочих мест и вложено 4,6 млрд инвестиций.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики, комментируя результаты создания ТОСЭР.

В Кондопоге, поселке Надвоицы и Костомукше, которые имеют такой статус, работает 21 предприятие и организация. Они пользуются льготами по уплате налогов в региональный и федеральный бюджеты, обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

В 2021 году статус резидента ТОСЭР получили еще 3 юридических лица в Костомукше.

«Общий объем инвестиций по проектам составит 738 млн рублей, будет создано ещё 110 новых рабочих мест», — пообещали в министерстве.

Власти Карелии рассчитывают, что в 2022 году на федеральном уровне будет принято решение о расширении перечня видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР, и продлен период действия льгот.