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Минэк объяснил, какую пользу принесло создание территорий «опережающего развития» в Карелии

Новости. Экономика
15:56, 04 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В моногородах Карелии, получивших статус «территорий опережающего социально-экономического развития» за 5 лет создано 528 новых рабочих мест и вложено 4,6 млрд инвестиций.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики, комментируя результаты создания ТОСЭР.

В Кондопоге, поселке Надвоицы и Костомукше, которые имеют такой статус, работает 21 предприятие и организация. Они пользуются льготами по уплате налогов в региональный и федеральный бюджеты, обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

В 2021 году статус резидента ТОСЭР получили еще 3 юридических лица в Костомукше.

«Общий объем инвестиций по проектам составит 738 млн рублей, будет создано ещё 110 новых рабочих мест», — пообещали в министерстве.

Власти Карелии рассчитывают, что в 2022 году на федеральном уровне будет принято решение о расширении перечня видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР, и продлен период действия льгот.

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