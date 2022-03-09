Минэк объяснил, когда спадет ажиотажный спрос на сахар в Карелии

Продажи сахара в Карелии в марте выросли в 3 раза, но это скоро прекратится, считают в Минэкономразвития республики.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице министерства Вконтакте.

«Пандемийный опыт 2020 года показывает, что ажиотажный спрос имеет свой предел и создание необходимого запаса сахара в домохозяйствах скоро завершится», — пояснили в ведомстве.



Там также заверили, что в Карелии запасы сахара на складах торговых сетей постоянно пополняются и обеспечивают гарантированную продажу в течение 2 недель.

Министерство анализирует цепочку поставки товара для выявления посредников, необоснованно повышающих цены.

«По итогам проводимых проверок антимонопольным органом при выявлении нарушений законодательства будут приниматься процессуальные решения — от предостережений до возбуждения антимонопольных дел», — добавили в Минэке.