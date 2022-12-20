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Минэк развеял опасения, что фермерам в Карелии запретят использовать слова «карельская клубника»

Новости. Общество
14:28, 21 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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Регистрация Роспатентом географического названия «карельская клубника» не ограничит право фермеров в Карелии использовать этот бренд в рекламе своей продукции.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики после публикации «Столицы на Онего» о том, что глава КФХ Ирина Наумочкина подала заявку на регистрацию названия «карельская клубника». Министерство сельского хозяйства заявило, что тем самым могут быть ограничены права других фермеров, выращивающих клубнику в Карелии.

В Минэке это опровергают.

«Право на географическое указание является коллективным и может быть предоставлено всем, кто производит товар, обладающий одинаковыми характеристиками в границах одного географического объекта… Для тех, кто производит продукцию, соответствующую характеристикам товара, имеющего ранее зарегистрированное географическое указание, предоставляется возможность подать заявку на присоединение к нему. При этом для этого не требуется согласия лиц, которым такое право было предоставлено ранее», — пояснили в министерстве.

Минэк также опубликовал комментарий Ирины Наумочкиной о том, что подвигло ее подать завку в Роспатент.

«Являясь постоянным участником сельскохозяйственных ярмарок, а также посещая торговые точки в других регионах страны, все чаще наблюдаю, как продавцы ведут торговлю клубникой, называя её «карельской». Хотя по факту, она выращена не на территории региона и существенно отличается как внешне, так и по вкусовым качествам от нашей местной. Становится обидно, если тот, кто впервые решит попробовать карельскую садовую ягоду, не сможет этого сделать. Поэтому мной было принято решение подать заявку на регистрацию географического указания «Карельская клубника» и защитить один из региональных брендов, а Корпорация Развития региона мне в этом помогла, — пояснила глава КФХ.

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