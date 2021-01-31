Минэк России поддержит выход первого в Карелии технопарка по камнеобработке на зарубежные рынки

Министерство экономического развития России поддержит продвижение на международные рынки продукции резидентов первого в Карелии технопарка по камнеобработке "Южная промзона".

Об этом сообщила замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова во время визита в Петрозаводск в составе делегации, возглавляемой премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Илюшникова осмотрела производственные цеха и оборудование технопарка.

По ее словам, Минэк планирует пересмотреть подходы к организации работы таких технопарков в России.

"В этом году мы будем осмысливать ту инфраструктуру, которую мы создали, и, возможно, переформатируем подходы к технопаркам. С точки зрения строительства новых технопарков и уже созданных, в том числе и вашего, который мы администрируем по программе МСП.



Это означает, что качественные показатели могут быть изменены. Ведь основная задача — это повышение эффективности. Кроме того, важно и взаимодействие с другими субъектами инфраструктуры, например, центром "Мой бизнес". В его структуре у нас есть Центр поддержки экспорта. Это должно использоваться в работе с резидентами, которые имеют потенциал выхода на международные рынки", - сказала замминистра.

Кроме того, она пообещала управляющей компании технопарка – ООО "Акцепт" - помощь в решении вопроса о внесении изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Сейчас ОКВЭД не содержит такого вида деятельности, как управление технопарками, что ограничивает возможности их развития. Замглавы Минэкономразвития пообещала решить эту проблему на уровне профильных департаментов.

Также во время визита Илюшниковой, к ней обратилось руководство Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций Карелии с просьбой оказать содействие в подготовке кадров для камнеобработки. Работа на современном оборудовании, установленном в технопарке "Южная промзона", требует высокой квалификации специалистов. Для их подготовки необходимо пересмотреть образовательные стандарты, которые используют учреждения среднего профессионального образования России. Замглавы Минэкономразвития пообещала обсудить этот вопрос с руководством министерства просвещения России.

Технопарк "Южная промзона" построен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Общая стоимость проекта составила 516,2 млн рублей. Из этой суммы 111,6 млн рублей вложило ООО "Акцепт", которое является управляющей компанией технопарка. Еще 404,6 млн рублей были выделены из регионального и федерального бюджетов. Статус резидентов технопарка получили четыре компании: "Каменные мастерские Карелии", "Северный камень", "Мармарос" и "Карельская гранитная компания".