Минимущества согласилось снизить кадастровую стоимость ряда объектов недвижимости в Карелии

Комиссия при министерстве имущества Карелии согласилась снизить кадастровую стоимость ряда объектов недвижимости от 20% до 60%.
Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, участвовавшая в работе комиссии.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в соответствии с законодательством оспорить результаты определения кадастровой стоимости недвижимости и воспользоваться возможностью установления кадастровой стоимости недвижимости равной рыночной, направив соответствующее заявление в комиссию.
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