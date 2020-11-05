Минимущества согласилось снизить кадастровую стоимость ряда объектов недвижимости в Карелии

Комиссия при министерстве имущества Карелии согласилась снизить кадастровую стоимость ряда объектов недвижимости от 20% до 60%.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, участвовавшая в работе комиссии.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в соответствии с законодательством оспорить результаты определения кадастровой стоимости недвижимости и воспользоваться возможностью установления кадастровой стоимости недвижимости равной рыночной, направив соответствующее заявление в комиссию. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".