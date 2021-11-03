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Минэк спрогнозировал, через сколько лет средняя зарплата в Карелии превысит 50 тыс. рублей

Новости. Общество
12:10, 03 Ноября 2021
фото: © ТАСС

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Среднемесячная начисленная заработная плата в Карелии превысит 50 тыс. рублей к 2024 году, прогнозирует министерство экономического развития республики.

Эта сумма указана в прогнозе социально-экономического развития Карелии на 2022–2024 годы, который содержится в материалах к проекту бюджета.

Согласно базовому сценарию, который Минэк считает наиболее реалистичным, средняя зарплата в республике в 2022–2024 годах составит 44,3–50,5 тыс. рублей.

По консервативному, «пессимистичному» варианту прогноза, эта сумма будет варьироваться в пределах 43,4–48,3 тыс. рублей, а целевой, «оптимистичны» сценарий предусматривает рост зарплаты до 44,6-51,9 тыс. рублей.

 

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Комментарии

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топка
2021-11-03 12:23:05
Фигня. Когда они будут работать на эту зарплату? Никогда. А вы будете им повышать, прикрываясь инфляцией. Чего трёкают по телфонам на ул. Балтийской, а не работают как следуют? Не умеют в цифровом веке работать. Вековое враньё продолжается.
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