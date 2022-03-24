Минэк выяснил, что склады в Карелии забиты сахаром

Запас белого сахара в Карелии составляет более 100 тонн, но нужны дополнительные фасовочные цеха, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос.

Это следует из разъяснения министерства экономического развития Карелии.

«Установлено, что сахар белый имеется в достаточном объеме, в том числе для выполнения договорных обязательств по обеспечению сахаром белым детских садов, больниц и других социальных учреждений» — говорится в сообщении.

Недостаток сахара в магазинах объясняется тем, что поставщики не успевают завозить товар из-за ажиотажного спроса.

«В целях увеличения поставок данного товара в республику федеральной торговой сетью „Магнит“ организована деятельность трех собственный фасовочный цехов, которые обеспечат поступление дополнительных объемов продукции на полки розничных магазинов республики.

Также торговой сетью „Пятерочка“ на постоянной основе ведется работа по наращиванию запасов сахара белого в Распределительном центре в городе Петрозаводске, а также увеличению его поставок из Распределительного центра в розничные магазины», — пояснили в Минэкономразвития.