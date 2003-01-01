Карелия получит 350 миллионов рублей на создание нового технопарка

Республика Карелия получит федеральную субсидию в размере 350 млн. рублей на строительство нового технопарка «Биотех» в 2027 году.

Строительство технопарка начнется в первом квартале 2026 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года. Площадка площадью 9 тысяч кв. метров будет специализироваться на металлообработке и переработке морских водорослей. Для предпринимателей — будущих резидентов — будут созданы современные производственные помещения с полной инфраструктурой и льготными условиями ведения бизнеса, рассказали в правительстве Карелия.

— Напомню, сегодня в Карелии работают три технопарка, в общей сложности они могут принять 50 резидентов и обеспечить 300 рабочих мест. Современные площадки специализируются на камнеобработке («Южная промзона»), пищевой промышленности («Карельские продукты»), производстве лодок, пиломатериалов, упаковочных материалов, изготовлении малых архитектурных форм («Онежский»), — рассказал министр экономического развития Республики Карелия Антон Фокин.

«Биотех» станет четвертым технопарком в республике, что укрепит позиции Карелии в рейтинге регионов с развитой инфраструктурой для предпринимательства.

Технопарк — это специализированная территория с готовой инфраструктурой (энергия, газ, вода, дороги) и производственными помещениями, созданная для поддержки малого и среднего бизнеса.

