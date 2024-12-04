Федералы уже оценили: в Петрозаводске появилась современная фотостудия

Услугами петрозаводской фотостудии пользовались команды федеральных каналов.

Минэкономразвития рассказало о творческом кластере в Петрозаводске — фотостудии «Фотоцех». Это современное пространство площадью 545 квадратных метров, оснащенное всем необходимым для создания профессионального фото и видео контента.

Как сообщается, студия предлагает пять залов с различными интерьерами, две циклорамы и широкий ассортимент профессионального оборудования напрокат. Здесь могут работать как начинающие фотографы, так и опытные команды, создающие контент для федеральных телеканалов, например, для Пятницы или РЕНТВ.

«Фотоцех» не только предоставляет площадку для творчества, но и активно развивает образовательную деятельность. Здесь проводятся мастер-классы и курсы для фотографов любого уровня.