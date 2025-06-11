Минерализованные полосы прокладывают и расчищают в лесах Карелии

Противопожарное обустройство лесов помогает предотвратить распространение очагов возгораний на большие площади.

Сокращение площади лесных пожаров — одна из задач, поставленных перед регионами страны Президентом России Владимиром Путиным в национальном проекте «Экологическое благополучие».

В Карелии продолжается пожароопасный сезон. Чтобы во время лесного пожара огонь не распространился на значительные площади, необходимо обустраивать новые и очищать существующие минерализованные полосы. Они выполняют функцию противопожарного барьера, а также служат опорной линией при пуске отжига и встречного огня.

Проведение таких работ является обязанностью арендаторов лесных участков по проектам освоения лесов и Карельского центра охраны лесов по государственному заданию. На тракторе плугом снимается горючая часть лесной подстилки до песка — это создает барьер для прохождения огня.

Своевременное выполнение противопожарного обустройства лесов, безусловно, позитивно влияет на снижение площадей лесных пожаров, что является одной из задач национального проекта «Экологическое благополучие».

В 2025 году планируется создать 1,3 тыс. км минерализованных полос и провести уход за еще 3,1 тыс. км минполос, построить и провести необходимый уход 256 км лесных дорог противопожарного назначения.



Об этом рассказали в госпаблике Минприроды Карелии https://vk.com/karjalan_luonto