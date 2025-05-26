Минеры уничтожили партию старых боеприпасов

Они были обнаружены и изъяты спасателями в Лахденпохском, Олонецком, Пряжинском районах, Сортавальском и Питкяратском округах.

Специалисты Карельской поисково-спасательной службы уничтожили партию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на специально оборудованном полигоне.

Среди опасных находок — минометные мины, артиллерийский снаряд и ручные гранаты.



«С наступлением лета опасные находки чаще всего обнаруживают грибниками. В целях предотвращения травм не совершайте никаких действий с обнаруженными взрывчатыми материалами: с каждым годом они становятся всё опаснее. Обозначьте место, организуйте эвакуацию людей на безопасное расстояние и сообщите в полицию о находке», — посоветовали в Госкомитете по безопасности Карелии.

Всего с начала 2025 года спасатели изъяли и уничтожили 16 взрывоопасных предметов.







