Минфин Карелии назвал районы, где больше всего неработающих граждан

Самый высокий уровень официально незанятого населения – в Сегежском и Лахденпохском районах (39% и 31% соответственно).

"Число незанятых граждан по отношению к населению муниципальных образований может зависеть от многих факторов: производственного потенциала территорий, возрастного состава населения, а также, возможно, свидетельствовать о «теневой» занятости", - заявляют в министерстве.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".