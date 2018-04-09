Минфин Карелии назвал районы, где больше всего неработающих граждан

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Самый высокий уровень официально незанятого населения – в Сегежском и Лахденпохском районах (39% и 31% соответственно).
"Число незанятых граждан по отношению к населению муниципальных образований может зависеть от многих факторов: производственного потенциала территорий, возрастного состава населения, а также, возможно, свидетельствовать о «теневой» занятости", - заявляют в министерстве.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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