Минфин Карелии призвал отказаться от покупок одежды, походов в кафе и вызова такси

Минфин Карелии опубликовал пост, в котором попытался устроить популярный, по их словам, челлендж «месяц без трат». Но после критики людей в комментариях изменил его.

Минфин Карелии предложил людям новый «популярный формат» — челлендж «месяц без трат».

— Сегодня набирает популярность формат «месяц без трат», — сообщало ведомство.

Суть вызова заключалась в том, чтобы человек на протяжении определенного периода времени приобретал только необходимые вещи и тратил деньги только по назначению. То есть нужно было отказаться от «необязательных» расходов, коими являются, например:

— покупки одежды;

— поездки на такси;

— дорогостоящие развлечения и заведения общепита.

— Такой подход превращает экономию в игру, — заявили авторы поста.

Но после многочисленной критики в комментариях публикация была изменена на нейтральный рассказ о «новом тренде» уже без призывов отказаться от привычных трат. Со ссылкой на экспертов РБК.

Теперь текст стал более «мягким» и аккуратным освещением последних модных тенденций и более не призывает жителей Карелии к отказу от материальных благ.

— Такой подход, по мнению экспертов, превращает финансовую грамотность в игру и позволяет по-новому взглянуть на свои траты, — рассказали в Минфине.

На РБК, действительно, выходил материал 29 января.

Ранее в России предложили ограничить внесение наличных через банкоматы для физлиц.