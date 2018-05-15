Минфин Карелии рассчитался по долгам перед кредитными организациями

Министерство финансов Карелии заявило о досрочном погашении долгов перед кредитными организациями.

10 мая осуществлено досрочное погашение кредитов кредитных организаций в сумме 600 млн рублей с наибольшей процентной ставкой в размере 9,2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Карелии.

За счет чего удалось погасить кредиты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".