Минфин Карелии рассказал о новой 100-рублевой банкноте

Банк России выпустил новые купюры номиналом сто рублей.
Банкноты уже начали появляться в регионах России, заменяя ветхие деньги, сообщает Минфин Карелии.
Как отмечает ведомство, новая купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу.
Так, на лицевой стороне банкноты — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Дизайн купюры подробно представлен в паблике Минфина Карелии.
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