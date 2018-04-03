Минфин Карелии рассказал о ставках за аренду муниципального имущества

Самая низкая ставка в Костомушке и Петрозаводске, наиболее высокая – в Прионежье.

Это следует из материалов Минфина Карелии, подготовленных к семинару представителей органов местного самоуправления, состоявшемуся в марте текущего года.

Размер средней ставки в Костомукше – 45,19 рубля за квадратный метр, в Петрозаводске – 55,67 рубля, в Кондопожском районе - 64,99 рубля.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".