Минфин Карелии разъяснил, кому не надо платить налог с соцвыплат

Министерство финансов Карелии подготовило разъяснения нового федерального закона, согласно которому отменено взимание налога на доходы физических лиц с социальных выплат.

Теперь не надо платить НДФЛ с доходов, полученных в денежной или натуральной форме в связи с рождением ребенка, а также с доходов в денежной или натуральной форме, полученных отдельными категориями граждан в рамках социальной помощи.

Больше не облагаются налогом доходы, полученные инвалидами и детьми-инвалидами в соответствии с законодательством о соцзащите, а также оплата дополнительных выходных дней родителей, опекунов и попечителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Кого еще коснуться нововведения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".