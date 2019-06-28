Минфин Карелии разъяснил, кому не надо платить налог с соцвыплат

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Министерство финансов Карелии подготовило разъяснения нового федерального закона, согласно которому отменено взимание налога на доходы физических лиц с социальных выплат.
Теперь не надо платить НДФЛ с доходов, полученных в денежной или натуральной форме в связи с рождением ребенка, а также с доходов в денежной или натуральной форме, полученных отдельными категориями граждан в рамках социальной помощи.
Больше не облагаются налогом доходы, полученные инвалидами и детьми-инвалидами в соответствии с законодательством о соцзащите, а также оплата дополнительных выходных дней родителей, опекунов и попечителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами.
Кого еще коснуться нововведения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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