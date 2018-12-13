Минфин Карелии заявил об увеличении расходов на зарплаты бюджетников в 2018 году

Министр финансов Елена Антошина представила на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания республики поправки в закон о бюджете на текущий год.

Законопроект предусматривает рост расходов государственных и муниципальных учреждений на оплату труда в 2018 году на 504 млн рублей.

При помощи этих мер Минфин планирует достичь целевых показателей реализации указов президента.

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