Минфин: Карелия вошла в число лидеров по росту доходов

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Заместитель министра финансов Карелии Анатолий Грищенков заявил, что регион показывает "рекордную динамику" роста доходов и входит в число российских лидеров по этому показателю.
Республика увеличила на треть объем собственных доходов за год и вошла в число регионов-лидеров по этому показателю.
По данным Минфина, на первое ноября текущего года Карелия вышла на цифру 21 млн 644 тысяч рублей по динамике налоговых и неналоговых доходов. Доходами региона по данному показателю выступают налоги на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций, а также акцизы и прочие налоговые и неналоговые доходы.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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