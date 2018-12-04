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Новости. Экономика
11:35, 04 Декабря 2018
фото: Кадр эфира ГТРК "Карелия"

Минфин: Карелия вошла в число лидеров по росту доходов

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Заместитель министра финансов Карелии Анатолий Грищенков заявил, что регион показывает "рекордную динамику" роста доходов и входит в число российских лидеров по этому показателю.

Республика увеличила на треть объем собственных доходов за год и вошла в число регионов-лидеров по этому показателю.

По данным Минфина, на первое ноября текущего года Карелия вышла на цифру 21 млн 644 тысяч рублей по динамике налоговых и неналоговых доходов. Доходами региона по данному показателю выступают налоги на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций, а также акцизы и прочие налоговые и неналоговые доходы. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Ванёк
2018-12-04 12:02:26
А если чем и гордиться , если доходы никуда ни вкладываются и нифига не развивается , пояснил бы хоть .
Иван
2018-12-04 12:08:08
Ванёк, вкладываются. В зарплаты чиновникам.
Беня
2018-12-04 11:43:52
...по росту доходов... :) :) :)
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