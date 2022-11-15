Минфин напомнил властям районов Карелии, за что их могут лишить бюджетных кредитов

Состояние муниципального долга влияет на предоставление бюджетных кредитов, которые районы Карелии получают из региональной казны.

Об этом говорится в рекомендациях Минфина республики, направленных районным властям в связи с разработкой проектов муниципальных бюджетов на следующий год.

Как пояснили в министерстве, бюджетные кредиты могут получить только те муниципалитеты, которые не увеличивают размер задолженности перед банками. Если они не выполнят это условие, то Минфин принудительно взыщет с них долги по бюджетным кредитам и проценты за пользование средствами бюджета республики.

За 10 месяцев 2022 года объём долговых обязательств муниципальных образований Карелии сократился на 213 млн. рублей или на 6%. Задолженность уменьшилась в 8 из 18 муниципальных образований. Таким образом, на 1 ноября общая сумма муниципального долга составила 3,6 млрд рублей.