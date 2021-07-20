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Минфин назвал источники роста доходов бюджета Карелии в 1,5 раза в 2021 году

Новости. Экономика
11:01, 21 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Нина Зотина

По итогам 1 полугодия 2021 года в бюджет Карелии поступило 17,2 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 48,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Минфина республики об исполнении бюджета.

Рост доходов, в основном, обеспечили постуления из трех источников. Платежи по налогу на прибыль организаций  увеличились в 2,3 раза, налогу на доходы физических лиц — на 13,5%, акцизам — на 46,5%.

На их долю приходится порядка 75% общего объема налоговых и неналоговых перечислений.

Кроме того, рост поступлений в бюджет отмечается практически по всем собственным источникам доходов бюджета — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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