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Новости. Экономика
09:44, 01 Августа 2018

Минфин назвал катастрофическим освоение средств ФЦП развития Карелии

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Первый замглавы Минфина России Леонид Горнин назвал катастрофической ситуацию с освоением средств федеральной целевой программы по развитию Карелии.

Такую оценку он озвучил на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, пишет ТАСС.

"Есть абсолютно точно опасения в части качественного и эффективного использования средств федерального бюджета по федеральной программе [развития Карелии], ситуацию я бы охарактеризовал как катастрофическую", - отметил он.

Представитель Минфина констатировал, что кассовое исполнение бюджета программы составляет 5 млн 400 тыс. рублей, то есть чуть более 1% от кассовых расходов. "Я уж не говорю о том, что физические объемы исполнены гораздо ниже", - добавил он.

Горнин констатировал, что в результате сложившейся ситуации придется передавать кассовые остатки неиспользованных средств на 2019 год. "Я хотел бы обратить внимание региональных властей на своевременное и эффективное освоение средств федерального бюджета, которые были выделены с таким трудом, благодаря решению президента РФ, в сумме 3 млрд рублей", - заключил он.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-08-01 10:51:03
Ситуация с карелами уже давно настолько безнадёжна, что уже не вызывает никаких опасений.
кир
2018-08-01 11:26:12
Неравнодушный, плюсую. Самобытным не помогут никакие вливания денег. Поезд давно ушёл.
Изя
2018-08-01 11:37:25
кир, неравнодушный Сам с собой уже разговариваете ?
Сергей
2018-08-01 10:46:24
"Все уже украдено до нас...".
grigorjev
2018-08-01 10:46:03
Путину, Чайка, Матвиенко, Володину, Коновалову, Бортникову и еще 2 адр., 19.07.2018: "Антикарельская политика в Карелии. Президента России подло подставило его окружение... Всем известны имена преступников в Карелии! Всем известно о национальном гнете в Карелии! Всем известно о государственном ограблении в Карелии!... Конституция России и Конституция Карелии грубо нарушены органами власти Страны и республики Карелия.". Полный текст на Фейсбук.
Саныч
2018-08-01 10:27:24
Можно на 3 миллиарда рыбников напечь, например.
лесоруб
2018-08-01 10:22:18
"Прилетает на землю инопланетянин, чтоб внести землян в "Каталог разумных цивилизаций" и спрашивает:
- Почему при изобилии земли, воды и света многие на Земле голодают?
- Денег нет!
- Почему при всех ваших возможностях так много бездомных?
- Денег не хватает.
- Почему вы так свою планету загаживаете?
- Денег нет чтобы устроить иначе.
- Почему так много больных, которых можно вылечить?
- Денег мало.
- Что же это за ресурс такой дефицитный, который вам жить нормально не дает? Может вам помочь его с других планет завести? И вообще, где вы его добываете?
- Завозить не надо, мы их сами печатаем.
И вычеркнул инопланетянин землян к херам из списка разумных существ."
баян
2018-08-01 10:21:53
вот такие люди управляют нашей республикой. Они даже не знают как правильно использовать выделенные деньги? У нас нет проблем,все шоколад только на деле сидим в ж........
mentor
2018-08-01 10:19:47
Катастрофа - это кадровая политика карельского правительства. А всё остальное - последствия.
dgin
2018-08-01 10:17:19
До руководились " приставы " регионом . Если уже средства выделяемые РФ не могут и не умеют освоить , то о каком развитии региона может идти речь .
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