Минфин назвал катастрофическим освоение средств ФЦП развития Карелии

Первый замглавы Минфина России Леонид Горнин назвал катастрофической ситуацию с освоением средств федеральной целевой программы по развитию Карелии.

Такую оценку он озвучил на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, пишет ТАСС.

"Есть абсолютно точно опасения в части качественного и эффективного использования средств федерального бюджета по федеральной программе [развития Карелии], ситуацию я бы охарактеризовал как катастрофическую", - отметил он.

Представитель Минфина констатировал, что кассовое исполнение бюджета программы составляет 5 млн 400 тыс. рублей, то есть чуть более 1% от кассовых расходов. "Я уж не говорю о том, что физические объемы исполнены гораздо ниже", - добавил он.

Горнин констатировал, что в результате сложившейся ситуации придется передавать кассовые остатки неиспользованных средств на 2019 год. "Я хотел бы обратить внимание региональных властей на своевременное и эффективное освоение средств федерального бюджета, которые были выделены с таким трудом, благодаря решению президента РФ, в сумме 3 млрд рублей", - заключил он.